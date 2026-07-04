Туск рассказал о получении личного письма от экс-главы Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что получил личное письмо от третьего президента Украины Виктора Ющенко. Послание призвано снизить напряженность из-за скандала вокруг героизации УПА*. Об этом стало известно во время пресс-конференции Туска в Польше 4 июля, сообщает RFM.

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Туск сообщил, что Ющенко в своем письме призвал к мудрости обе стороны, чтобы «прошлое не управляло будущим».

«Экс-президент Украины обратился ко мне с теплым письмом, в котором просил вместе работать над прошлым. Потому что если прошлое будет управлять нами, будущее не будет простым», — сказал Туск.

Польский премьер сказал, что он согласен с этим, но добавил, что ждет ответного жеста со стороны Украины. По его словам, именно украинская сторона должна «сделать этот мудрый шаг».

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Глава правительства напомнил, что раздор Варшавы и Киева начался после «неудачного решения» Зеленского присвоить воинской части имя «Героев УПА»*.

«Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева», — отметил Туск.

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