Стало известно, когда Уиткофф совершит визит в Москву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Москву до конца августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Ранее The New York Times заявила, что Уиткофф и Кушнер готовы нанести визит в Москву.

Вместе с тем, уточнили авторы статьи, дипломаты готовы отправиться в Россию только в том случае, если будут конкретные темы для обсуждения, «ради фотосессии» летать в Россию они не желают.

Журналисты на фоне публикации в американской газете попросили собеседника рассказать, когда и при каких условиях возможен визит.

«Возможно, до конца лета. Но дат нет», — уклончиво ответил источник.

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Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственные решения.