В Китае заявили о жестком ответе России Финляндии

Китайские политические обозреватели проанализировали, как Москва отреагировала на недавние законодательные инициативы Хельсинки в ядерной сфере, пишет китайское издание Baijiahao.

Как указал автор, Москва заняла максимально жесткую позицию в ответ на провокации Хельсинки. По его словам, Финляндия не ожидала такой реакции, так как скандинавские страны привыкли к умеренной дипломатии.

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«Россия же не позволила финнам расслабиться. Ее ответ оказался слишком жестким для Хельсинки», — подчеркнул он.

Ранее в Финляндии вступили в силу поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.