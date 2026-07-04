В Иране заявили о пресечении деятельности четырёх террористических ячеек
В Иране ликвидировали четыре организованные террористические ячейки, связанные, как утверждается, с разведслужбами США и Израиля. Об этом сообщает Fars со ссылкой на Министерство информации (разведки) исламской республики.
По данным ведомства, операции были проведены в нескольких городах на юго-востоке Ирана.
В ходе рейдов задержаны десять предполагаемых участников террористических группировок, ещё двое были убиты в вооружённом столкновении.
Как заявили в министерстве, у подозреваемых изъяли в том числе пулемёт, автоматы, пистолеты, гранаты, средства связи и большое количество боеприпасов.
Отмечается, что задержанные прошли военную и диверсионную подготовку за пределами страны и планировали совершить теракты в Иране.
Ранее сообщалось, что власти Ирана казнили мужчину, обвинённого в сотрудничестве с ЦРУ США и израильской разведкой МОССАД.