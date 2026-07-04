В Будапеште состоялся массовый 15-километровый заплыв на сапбордах по Дунаю

Около 500 человек приняли участие в ежегодном массовом заплыве на сапбордах по Дунаю, пройдя в субботу 15-километровую дистанцию через всю столицу Венгрии. Как сообщили организаторы спортивно-развлекательного мероприятия, получившего название Budapest SUP Festival, среди них были люди самых разных возрастов - от школьников до пенсионеров.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, на нескольких сапбордах в путешествие вместе со своими хозяевами отправлялись домашние питомцы. Собак можно было увидеть и на других плавсредствах, в том числе байдарках и каноэ, которые также участвовали в путешествии, продолжавшемся почти три часа. За это время разноцветная флотилия прошла под всеми семью мостами Будапешта, сфотографировалась с воды на фоне парламента и королевского дворца и завершила свой путь в парковой зоне на окраине города, где продолжила фестиваль.

В ходе вояжа были установлены строгие меры безопасности - течение на Дунае в черте Будапешта очень сильное, и на реке много водоворотов. Все сапбордисты были официально зарегистрированы для участия в мероприятии, прошли инструктаж и были одеты в спасательные жилеты. В пути их сопровождали команды спасателей на моторных лодках.

Организатором заплыва по традиции выступил будапештский спортивный клуб Kiteline, специализирующийся на кайтсерфинге, виндсерфинге, вейкбординге и сапбординге. По словам организаторов, главная цель Budapest SUP Festival - популяризация спорта и здорового образа жизни.