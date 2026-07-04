Зеленский обратился к Трампу

Владимир Зеленский поздравил Соединённые Штаты с 250-летием независимости, назвав «американскую мечту примером для других народов». В своём обращении он провёл параллели между борьбой США и Украины за независимость и выразил признательность Вашингтону за поставки вооружений.

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Зеленский отметил, что влияние Америки в XXI веке не стало меньше, и особенно это заметно в Украине, которая борется за свою независимость «с теми же надеждами, с тем же смыслом, с той же энергией, с которой американцы завоевали и защитили свою независимость».

«Сегодня 250 лет одной из самых ярких, сильных и влиятельных человеческих мечтаний — американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране, которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью. Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, а уже два с половиной столетия является примером для других народов и помогла выстоять и стать свободнее всему человечеству», — сказал Зеленский, обращаясь к американскому президенту.

Он также поблагодарил США за поставки вооружений, упомянув как «Джавелины», которые передал Украине президент Дональд Трамп, так и комплексы «Пэтриот».

«Американское оружие, от „Джавелинов“, которые президент Трамп решил передать Украине, до „Пэтриотов“, которые наиболее надёжно защищают жизни наших людей, — всё то, чем Соединённые Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий», — добавил он.

4 июля 2026 года Соединённые Штаты отмечают 250-летие принятия Декларации независимости — документа, провозгласившего отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании.