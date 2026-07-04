Топливный кризис начинается на Украине по вине Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший украинский премьер (2010-2014) Николай Азаров.

"На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Азаров обратил внимание на то, что киевскому режиму нефть поставляют сплошным потоком с Запада. "И объемы не такие уж и большие. Та же Румыния обеспечивает их беспрерывные поставки", - добавил бывший глава украинского кабмина.

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Ранее украинское издание NV со ссылкой на эксперта и бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщило, что более 150 автозаправочных комплексов сгорели на Украине за два месяца. Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в беседе с ТАСС заявил, что удары по топливной инфраструктуре на Украине ослабляют ВСУ.