Принц Уильям раскрыл неожиданный факт о своем отце

Британский король Карл III ненавидит футбол, хотя Англия считается родиной этой игры. Сын монарха, принц Уильям рассказал об этом в пятничном выпуске подкаста «New Heights».

Ведущий Трэвис Келси (суперзвезда современного американского футбола) спросил Уильяма, привил ли отец ему любовь к футболу. Принц рассмеялся и ответил: «абсолютно нет».

«Мой отец ненавидит футбол. В моей семье не так много людей, которые увлекаются футболом, хотя некоторые из нас являются болельщиками», — заявил 44-летний Уильям.

По его словам, у королевской семьи «нет долгой истории отношений» с этим видом спорта.

Настоящая страсть Карла III — это фермерство, садоводство, искусство и классическая охота, но «точно не футбольные матчи».

Сам принц болеет за английский клуб «Астон Вилла». По его словам, в школе, где он учился, невозможно было избежать разговоров о футболе. Школьные друзья Уильяма привели его на матч «Астон Виллы», и вскоре он стал болеть за эту команду.