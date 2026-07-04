Карл III заявил о защите общих ценностей с США

Британский монарх поздравил Дональда Трампа и американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув уникальность двусторонних отношений.

Король Британии Карл III направил поздравление Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, передает РИА «Новости». В своем послании монарх выразил уверенность в долгосрочном партнерстве двух стран.

«Моя жена и я рады передать наши самые теплые поздравления вам и народу Соединенных Штатов Америки по случаю 250-летия независимости вашей страны… Я не сомневаюсь, что мы продолжим защищать наши общие ценности еще 250 лет», – говорится в письме Карла III, опубликованном Букингемским дворцом.

Монарх назвал отношения между государствами одним из самых тесных и продуктивных альянсов в истории. Он подчеркнул, что связи в сферах обороны, безопасности, торговли, инвестиций, науки, образования и культуры остаются уникальными и крайне весомыми.

В конце апреля Карл III прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом и выступил перед конгрессом. Это стало первым подобным выступлением члена британской королевской семьи с 1991 года, когда перед американскими законодателями речь произнесла королева Елизавета II.

В субботу президент России Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости страны.