Трамп заявил, что не отменит выступление в Вашингтоне из-за грозы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не станет, несмотря на грозу, отменять запланированное в Вашингтоне выступление по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США.

Глава вашингтонской администрации написал в Truth Social, что намерен переждать непогоду и выступить, "несмотря ни на что". Ожидается, что его выступление начнется около 06:00 мск 5 июля.

Американские власти ранее в этот же день из-за грозы предписали тысячам людей покинуть центральный бульвар Вашингтона, где проходили праздничные мероприятия, и укрыться в зданиях нескольких министерств и музеев.

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Организаторы уточнили, что Трамп уже распорядился вновь открыть проход на бульвар.

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.