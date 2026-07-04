Названа дата следующего раунда переговоров между Ираном и США

Следующий раунд переговоров между представителями США и Ирана пройдет 11 июля в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным источников, на консультациях планируется обсудить вопросы санкций против Ирана, разморозки активов, а также ядерное досье исламской республики.

До этого иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.