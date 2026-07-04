Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что внесет в парламент Венгрии в субботу, 4 июля, проект 17-й поправки к Конституции. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в проекте содержится ряд предложений. Среди них — отправка в отставку президента (в настоящее время эту должность занимает Тамаш Шуйок), ограничение депутатских сроков 12 годами.

В документе также предлагается усилить меры по борьбе с коррупцией, повысить независимость судов.

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«Сегодня от имени правительство я внесу в парламент 17-ю поправку к конституции», — уточнил Мадьяр.

Раньше сообщалось, что в последние недели венгерский парламент принял ряд законов, направленных против экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, его сторонников и партнеров.