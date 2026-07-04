На Западе признали правоту Медведева по вопросу ядерного оружия в Финляндии

Из-за опрометчивого решения политиков Финляндия стала крупнейшим фронтом Запада в противостоянии с Россией. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

В соцсети X Диесен прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. На этой неделе он заявил, что Финляндия, сняв запрет на размещение ядерного оружия, стала целью для российской стратегической триады.

«Здесь Медведев прав: увеличение количества вооружений не всегда ведёт к укреплению безопасности. Сдерживание должно уравновешиваться мирными заверениями, это смягчает дилемму безопасности. Финляндия была успешным нейтральным государством, а теперь она превратилась в самый протяжённый рубеж противостояния с Россией», — написал Диесен.

Ранее эксперт оценил угрозы для Хельсинки в случае размещения ядерного оружия на территории Финляндии.