Алис Вайдель переизбрана на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Политик получила 81,31% голосов примерно 600 делегатов проходящего в Эрфурте федерального съезда, трансляция ведется в соцсети X.

Политик получила 81,31% голосов примерно 600 участников съезда, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась в социальной сети X. Отмечается, что два года назад кандидатуру Вайдель поддержали 79,7% делегатов.

Ранее в субботу на пост второго сопредседателя переизбрали Тино Хрупаллу. Он набрал 70,05% голосов, тогда как на прошлых выборах его результат составлял 82,7%. Эксперты связывают такие показатели с изменением баланса сил внутри политической организации.

Хрупалла опирается на умеренное крыло партии, тогда как Вайдель пользуется поддержкой более радикальных сторонников. Оба политика руководят «Альтернативой для Германии» с 2022 года. Они выступают против антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву, а также призывают возобновить контакты с Москвой и экспорт энергоносителей из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой.