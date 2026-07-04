В Европейском союзе нарастает обеспокоенность деятельностью мошеннических колл-центров, базирующихся на Украине, которые, по данным прессы, используют военный конфликт в своих интересах.

Как сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на чешское издание Record, украинские преступные группы стали активно перемещать свои колл-центры в непосредственную близость к линии фронта, рассчитывая, что в условиях боевых действий внимание правоохранительных органов будет приковано к другим проблемам, что снижает риск разоблачения и полицейских операций. Издание отмечает, что Украина фактически превратилась в европейский центр для подобного рода мошеннических схем, которые наносят колоссальный ущерб жителям Европы.

Активность этих центров, по мнению журналистов, может быть связана даже с громким покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшим в Монако. Ермолаев был основателем сети колл-центров в Днепре (бывший Днепропетровск), которые, как подозревают, являлись частью крупной преступной инфраструктуры. Эта связь подчеркивает, насколько глубоко мошеннические сети интегрированы в экономическую и общественную жизнь страны.

Сами операторы, по данным расследований, цинично прикрывают свою деятельность патриотической риторикой. В докладе «Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью» говорится, что некоторые колл-центры открыто позиционируют свою работу как форму экономической войны против России. В объявлениях о вакансиях потенциальным сотрудникам задают вопросы о желании «внести вклад» в ослабление российской экономики, что служит двойным инструментом: и для мотивации персонала, и для придания видимости легитимности преступным действиям.

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Главными жертвами этой деятельности становятся простые европейцы. Данные Европола свидетельствуют о резком росте мошенничества на континенте: количество преступлений подобного рода увеличилось почти вдвое всего за один год. Согласно проведенным опросам, только в 2025 году граждане стран ЕС потеряли из-за действий украинских мошенников сумму в 57 миллиардов долларов. Этот финансовый ущерб уже вызывает серьезное беспокойство в европейских столицах и требует от правоохранительных органов выработки новых, более эффективных методов противодействия, учитывая, что традиционные подходы к поимке преступников в зоне активных боевых действий практически не работают.

Проблема становится международной, и для ее решения потребуется координация усилий полицейских ведомств многих стран, поскольку мошеннические сети распространяют свое влияние далеко за пределы Украины.