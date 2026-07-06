Сербия никогда не введёт санкции против России, несмотря на огромное политическое давление и реальные угрозы. Об этом сообщил министр правительства Сербии Ненад Попович.

Он подчеркнул, что Сербия знает, кто её друзья. Попович отметил, что главный экономический партнёр Сербии — ЕС, но ситуация меняется, а энергетика во многом зависит от России, которая обеспечивает самые надёжные поставки газа. Он назвал экономическое сотрудничество с РФ очень важным не только в энергетике.

Министр также заявил, что санкции — это несправедливый и безрезультатный инструмент, и подчеркнул, что суверенитет невозможен без промышленного суверенитета. По его словам, многие ждут отмены санкций, понимая перспективность российского рынка.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о твёрдой готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, если предлагаемые ограничения затронут ключевые интересы страны.