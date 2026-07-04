Статья немецкой газеты Welt о реакции официального Киева на взятие Константиновки российскими войсками вызвала бурное возмущение пользователей. Они оставили под публикацией десятки гневных комментариев.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о полном освобождении Константиновки — одного из ключевых городов Донбасса.

«Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Владимир Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение 2–3 недель, а потом больше не будет об этом упоминать», — подчеркнули подписчики.

Комментаторы заметили, что российские войска приближаются к Славянку. Это означает, добавили они, что военные действия можно будет завершить в этом году.

«Пока хотя бы один израненный, голодный украинский солдат находится в каком-нибудь грязном, сыром подвале, Киев будет всё отрицать. Обычно они замечают такое лишь через несколько недель», — уточнили пользователи.

Украинская пропаганда в последние недели говорила о том, что ВСУ через некоторое время не только вернут под свой контроль утраченные территории, но и дойдут до Москвы, заметили подписчики. Утрата города показала, добавили они, что все эти заявления — ложь.

Подписчики заметили, что фактически Константиновка была взята уже две недели назад. Они пояснили, что все это время продолжались зачистка города, разминирование развалин.

Россиянам рассказали о значении освобождения Константиновки

Комментаторы резюмировали, что следует прекратить поддержку Киева со стороны Евросоюза, заморозить поставки вооружений ВСУ.