Руководящий состав Армении живет в мире розовых пони. Об этом заявил заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Станислав Притчин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, у армянского премьер-министра Никола Пашиняна есть мечта вступить в Евросоюз, которая практически неосуществима.

Он отметил, что есть пример Грузии, которая гораздо больше сделала, чтобы стать членом объединения, но даже она будет включена только при выполнении очень жестких условий.

«В Армении руководящая команда не хочет смотреть на грузинский опыт. Все предпочитают жить в мире розовых пони», — подчеркнул политолог.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что путь в ЕС и опыт Украины, который хочет применить к Армении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обернутся для Еревана падением в экономическую пропасть.