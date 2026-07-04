В Европе указали на риски хаоса во Франции перед президентскими выборами

Франция оказалась на пороге серьезного политического и финансового кризиса за год до ключевых президентских выборов. Как сообщает агентство Bloomberg, страна столкнулась с опасными фискальными рисками, которые усугубляются бюджетными спорами в парламенте и нестабильностью в правительстве.

Нынешние власти пытаются достичь целевого показателя дефицита бюджета в 5% от ВВП, но, согласно предупреждениям премьер-министра Себастьена Лекорню, в случае отсутствия нового финансового закона и продления существующего законодательства дефицит может вырасти до 6,5% ВВП. Это создает угрозу нового витка хаоса уже в конце текущего года, который может парализовать работу государственных институтов в преддверии выборов.

Провал переговоров с парламентом грозит отсрочкой принятия бюджета вплоть до конца 2027 года. Такая ситуация оставит любое новое правительство без необходимых финансовых инструментов для управления экономикой. Министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью Bloomberg Television заверил, что власти сделают всё возможное для удержания дефицита в рамках запланированных 5%, однако рынки уже начинают закладывать риски в стоимость французских активов. Разница в доходности 10-летних государственных облигаций Франции и Германии, которые считаются эталоном надежности в еврозоне, достигла примерно 80 базисных пунктов — максимального уровня почти за девять месяцев. Рост этого показателя свидетельствует о том, что инвесторы оценивают политическую неопределенность как один из ключевых факторов риска для французской экономики.

Особое беспокойство вызывает многолетний рост государственного долга. За десятилетие президентства Эмманюэля Макрона он увеличился более чем на 1,25 триллиона евро. Расходы на борьбу с кризисами, включая массовые протесты «желтых жилетов», пандемию коронавируса и инфляционные шоки, серьезно истощили бюджет. Сейчас, когда Макрон не имеет права баллотироваться на третий срок, во Франции развернулась борьба за пост главы государства, первый тур которой намечен на 18 апреля 2027 года. Согласно опросам, лидеры правых сил Марин Ле Пен и Жордан Барделла являются основными претендентами на выход во второй тур. При этом, как отмечает Bloomberg, ни один из них пока не представил детального и убедительного плана по сокращению долгового бремени, что добавляет неопределенности экономическим прогнозам.

Стоит отметить, что перспективы участия Ле Пен в выборах остаются под вопросом. В прошлом году она была приговорена к четырем годам лишения свободы (из которых два года — с электронным браслетом и два — условно) по делу о хищении средств Европарламента. Суд также отстранил ее от участия в политической деятельности, однако политик подала апелляцию, и слушание назначено на 7 июля. Если апелляция не будет удовлетворена, это может кардинально изменить расстановку сил на предстоящих выборах, сделав ее наставника — молодого Жордана Барделлу — главной фигурой правого лагеря. Аналитики предупреждают, что сочетание долговых проблем, парламентского кризиса и избирательной турбулентности делает экономическую ситуацию во Франции одной из самых взрывоопасных в еврозоне. Решение бюджетного вопроса затягивается, а рынки остаются в напряженном ожидании того, сможет ли Париж избежать финансового коллапса и сохранить доверие инвесторов до того, как страна выберет нового президента.