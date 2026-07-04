В МИД Ирана выступили с предупреждением в адрес Великобритании и Франции

Заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади выступил с предупреждением в адрес Великобритании и Франции. Он заявил, что размещение военных сил этих стран в Ормузском проливе неприемлемо. Соответствующее сообщение, как отмечает CNN, было опубликовано дипломатом в социальных сетях.

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Гарибабади подчеркнул, что Тегеран, являясь ответственным государством и гарантом безопасности в регионе, выступает против любых военных операций на этом водном пути. По его словам, безопасность пролива должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

Кроме того, иранская сторона опровергла заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее Макрон сообщал, что Франция, Оман и ряд других государств планируют совместные действия по разминированию акватории. В ответ Гарибабади указал, что разминирование будет проводиться только Ираном без участия других стран.