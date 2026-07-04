Пашинян поздравил Трампа с Днем независимости США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление американскому президенту Дональду Трампу в связи с Днем независимости США. В послании сказано, что две страны объединяют общие интересы, передает РИА Новости.

Текст поздравления опубликовали в субботу на сайте армянского правительства.

«Республика Армения и США объединены не только общими интересами, но и многолетней дружбой, направленной на укрепление мира, стабильности и благосостояния», — сказано в послании.

По словам Пашиняна, юбилейный День независимости

символизирует могучий дух и стойкость народа США, благодаря которым «страна играет ключевую роль в современных международных отношениях и важнейших мировых процессах».

Премьер добавил, что проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» переходит «в практическую плоскость». Он станет гарантией мира и приведет к процветанию региона.