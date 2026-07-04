Тысячи немцев вышли на улицы против съезда правой партии «АдГ»

На фоне растущей популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте развернулись масштабные протесты. Около 15 тысяч человек, по данным полиции, собрались у конференц-центра, где проходит двухдневный съезд партии, и перекрыли ключевые автомагистрали, ведущие к месту мероприятия. Как сообщает агентство Reuters, в акциях участвуют профсоюзы, представители гражданского общества и левых партий, а порядок обеспечивают усиленные наряды полиции, включая подкрепления из других регионов страны.

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Недовольство протестующих вызвано не только идеологией партии, но и её стремительным ростом популярности.

«Мы хотим ясно дать понять, что мы просто не будем это терпеть, что фашизм набирает силу здесь, в Германии», — заявил Георг Беккер из организации Widersetzen, в переводе означающая "Сопротивление".

Массовые выступления проходят на фоне усиления миграционного кризиса и экономических проблем, которые подпитывают электоральную поддержку «АдГ».

Съезд собрал делегатов со всей страны в момент, когда партия уверенно лидирует в опросах: её общенациональный рейтинг достигает 29%, тогда как у консервативного блока ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца — лишь 22%. Особое внимание приковано к предстоящим региональным выборам в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании. В первой земле «АдГ» рассчитывает на 41% голосов, а вторая, по данным опросов, также может отдать победу ультраправым.

Ожидается, что по итогам конференции будут переизбраны сопредседатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла. Политическая элита Германии с тревогой наблюдает за ростом «АдГ», опасаясь, что победа в восточных землях станет трамплином для её выхода на федеральный уровень.