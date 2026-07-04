Раскрыто, какой сигнал послал Западу Путин после освобождения Константиновки

Появление президента России Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки является сигналом для Запада, рассказал в соцсети Х британский политик и журналист Джим Фергюсон.

Глава государства побывал в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в пятницу вечером, 3 июля.

«На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал», — разъяснил публицист.

По мнению аналитика, символизм шага президента России не следует игнорировать на фоне ударов по целям ВПК в Киеве и заявлений официальных лиц.

Фергюсон подчеркнул: Москва желает показать миру, что продолжает операцию, ведет наступление.

Ранее сообщалось, что Путин появлялся на публике в военной форме 6 сентября 2022 года, во время стратегических учений «Восток-2022».

В марте 2025 года президент посетил в военной форме командный пункт группировки в Курской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил тогда, что Путин полон решимости завершить операцию в регионе.

В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

В сентябре 2025 года российский лидер в полевом комплекте с нашивками «Президент Российской Федерации» и «Путин В. В.» появился на полигоне Мулино, во время учений «Запад-2025».