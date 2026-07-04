Финляндия ограничила движение в Финском заливе из-за Украины

Финляндия временно ограничила передвижение самолетов и кораблей в восточной части Финского залива. Причиной стала угроза со стороны украинских дронов.

Ограничения действуют в утренние часы субботы, заявили в Силах обороны страны в соцсети.

В качестве меры предосторожности, связанной с запуском украинских беспилотников в направлении России, Департамент связи Генерального штаба Финляндии ввел определенные ограничения. Об этом изданию Helsingin Sanomat (HS) сообщили представители ведомства.

Финляндия выступила с требованием к Украине

Представитель Генерального штаба Йере Палданиус пояснил, что в связи с этим было усилено воздушное наблюдение. Такие шаги предпринимаются для того, чтобы в случае необходимости гарантировать безопасность граждан и создать условия для работы властей.