В интервью изданию Funke бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что Соединенные Штаты потерпели серьезное и полное поражение в своем противостоянии с Ираном.

Фишер выразил уверенность, что Тегеран не только продолжит реализацию своей ядерной программы, но и нарастит ее масштабы.

Кроме того, Исламская Республика сохраняет полный контроль над Ормузским проливом, что дает ей возможность оказывать прямое влияние на состояние мировой экономики.

Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

Выступая у горы Рашмор в Южной Дакоте, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его администрация сделала недельную паузу в отношениях с Ираном. Это решение, по его словам, было принято, чтобы дать возможность завершить траурные церемонии, связанные с уходом из жизни верховного руководителя Али Хаменеи.

В своем выступлении Трамп пояснил: «Мы предоставили им неделю на похороны, потому что мы хорошие люди». Кроме того, президент США отметил, что, на его взгляд, Тегеран очень заинтересован в мирном урегулировании ситуации.