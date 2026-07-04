Суд обязал администрацию США восстановить 19 уволенных сотрудников разведки

Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию страны восстановить на службе 19 сотрудников американского разведывательного сообщества, ранее уволенных из-за их временной работы над вопросами разнообразия. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Коллегия из трех судей большинством голосов пришла к выводу, что Центральное разведывательное управление и Управление директора национальной разведки нарушили собственные регламенты при увольнении сотрудников, не обеспечив им право на надлежащую правовую процедуру.

Уволенные разведчики заявляли, что решение об их увольнении было безосновательным. Они также утверждали, что вместо увольнения должны были быть переведены на другие должности, поскольку выполняли задачи предыдущей администрации США.

Представители правительства, в свою очередь, настаивали, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор национальной разведки обладают полномочиями увольнять сотрудников независимо от наличия оснований.

В постановлении суда указано, что внутренние правила спецслужб предусматривают право сотрудников на рассмотрение вопроса об их переводе на другую должность и возможность обжаловать решение об увольнении.

При этом сроки возвращения сотрудников к работе пока не определены. По данным NBC News, администрация США, вероятно, обжалует решение суда. ЦРУ и Управление директора национальной разведки ситуацию пока не прокомментировали.