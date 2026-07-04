На похоронах Хаменеи пожелали "убить Трампа"

Комментируя отношения с Ираном, Дональд Трамп заявил, что его страна нанесла Тегерану серьезный удар. Политик подчеркнул, что иранская сторона очень заинтересована в переговорах и готова к заключению соглашения. Он также отметил, что Соединенные Штаты проявили добрую волю, предоставив недельный перерыв для траурных церемоний.

На этих похоронах, посвященных памяти верховного лидера Али Хаменеи, был поднят флаг с надписью «Убейте Трампа».

По данным "МК", одним из ключевых международных событий июля 2026 года стали похороны Али Хаменеи. Смерть верховного лидера Ирана наступила 28 февраля после удара, нанесенного США и Израилем по его резиденции в Тегеране. Траурные церемонии начались лишь спустя четыре месяца.

4 и 5 июля в столице, на территории религиозного комплекса Мосалла, где обычно проводятся важнейшие государственные траурные мероприятия, граждане Ирана смогли проститься с аятоллой.

Шестого июля по центральным улицам Тегерана прошла траурная процессия. Это шествие стало одним из наиболее масштабных в истории Исламской Республики.

Седьмого июля траурные события переместились в Кум, один из священных городов для шиитов.

Восьмого июля гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в Ирак. Прощальные церемонии организовали в Неджефе и Кербеле — городах, где расположены ключевые шиитские святыни.

Кулак Али Хаменеи установили на площади в Иране

Девятого июля похороны завершились погребением в мавзолее Имама Резы, находящемся в Мешхеде. Этот город является родиной верховного лидера Ирана.