На Украине рассказали о достигнутых результатах после переговоров в Анкоридже

Переговоры президентов России и США в Анкоридже дали четкое понимание границ возможных договоренностей, которые не противоречат интересам Киева. Об этом заявила посол Украины в США Ольша Стефанишина в интервью «Укринформ».

Она сказала, что после Анкориджа и большого количества раундов консультаций с Москвой на разных уровнях появилось четкое понимание границ возможных договоренностей. По ее словам, они не противоречат интересам Украины. Стефанишина отметила, что сейчас ключевой вопрос — это путь, по которому страны будут двигаться к завершению конфликта. Кроме того, она выделила, что важно, какой в дипломатическом процессе будет роль Госдепартамента США и Белого дома и кто именно будет лидером в переговорном процессе. Также она сказала, что большое значение имеет и то, какое место в общей архитектуре безопасности займут нынешние дипломатические усилия.

«Мы сейчас говорим именно о пути к этой цели, а не о готовом плане из 28 или скольких пунктов или о требованиях передать кому-то Донецкую область. Здесь уже есть ясность», — заявила посол.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились.