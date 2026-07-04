В Приднестровье назвали условия для переговоров с Молдавией

Для начала переговоров Приднестровья и Молдавии необходимо отменить репрессивные меры в уголовном кодексе в отношении жителей непризнанной республики. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава республики Вадим Красносельский.

Он напомнил, что именно власти Молдавии разрушили ранее существовавший порядок очередности проведения встреч переговорного процесса. В частности, Кишинев принял закон и сепаратизме и нарушил порядок очередности проведения встреч, который был принят под гарантии главы миссии ОБСЕ.

«После этого как-то глупо спекулировать на этой теме и заявлять, что представителям Приднестровья якобы ничего не угрожает», — заявил глава республики.

Ранее бывший глава парламента Приднестровья Александр Щерба заявил, что власти Молдавии могут перейти к силовому варианту разрешения ситуации с Приднестровьем, а также организовать гражданские волнения в непризнанном государстве.