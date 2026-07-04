В США назвали главный вынесенный из отношений с Россией урок

Главным уроком, который можно вынести из истории отношений России и США, можно назвать умение этих стран выстраивать сотрудничество даже в сложные периоды.

Такое мнение выразил историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг в разговоре с РИА Новости.

«Даже после усиления напряженности и разногласий в XX веке две страны сотрудничали во время мировых войн, а также по таким вопросам, как испытания и распространение ядерного оружия», — заявил специалист.

В качестве примеров он привел договор о частичном запрещении ядерных испытаний, подписанный США, СССР и Великобританией, в августе 1963 года, а также заключенные в период с 1987 года по 2010 год соглашения, призванные сократить ядерные вооружения.

В США признали поражение Запада перед Россией

Ранее бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о сходстве россиян и американцев. В частности, она обратила внимание, что в обеих странах исповедуют христианство.