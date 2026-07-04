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В Европе отреагировали на угрозы Медведева Финляндии

Lenta.ru

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о Финляндии фразой «а ведь он прав». Об этом сообщает ТАСС.

В Европе отреагировали на угрозы Медведева Финляндии
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По словам Диесена, Финляндия стала самым большим фронтом Запада против России, при этом большое количество оружия на ее территории совсем не означает, что страна в большой безопасности. Профессор напомнил, что скандинавская страна долгое время успешно занимала нейтральную позицию, пока в конце июне финский парламент не одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Министр обороны Антти Хяккянен объяснял это ситуациями, «связанными с обороной».

Медведев пригрозил Финляндии

2 июля Дмитрий Медведев прокомментировал решение финского правительства о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!» — написал он.