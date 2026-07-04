Bloomberg узнал о просьбах Лондона, «раздражающих» Евросоюз

Великобритания рассчитывает получить право голоса в ключевых комитетах Евросоюза, однако эта инициатива вызывает недовольство в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Лондон заинтересован в участии в работе комитетов, которые занимаются подготовкой и доработкой правил в сфере сельского хозяйства, а также регулированием рынков углеродных квот и электроэнергии ЕС.

Как сообщил Bloomberg британский чиновник, власти Соединенного Королевства стремятся восстановить отношения с Евросоюзом для развития торговли, сокращения бюрократических барьеров и создания дополнительных возможностей для молодежи.

Вместе с тем собеседники агентства утверждают, что в Евросоюзе негативно относятся к идее участия Великобритании в принятии решений без ее членства в объединении. По их словам, Еврокомиссия придерживается позиции, согласно которой Лондон не может претендовать на подобный формат участия в работе комитетов ЕС.