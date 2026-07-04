Во Франции выписали из больницы первого пациента с лихорадкой Эбола

Во Франции сообщили о выздоровлении первого пациента с заражением вирусом Эбола на территории страны. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения республики Стефани Рист, пациент уже выписан из больницы. Речь идет о медицинском работнике, прибывшем из Африки, у которого были обнаружены признаки опасного заболевания.

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Глава минздрава отметила, что, несмотря на наличие лишь незначительных симптомов, пациент находился под постоянным медицинским наблюдением и строгим контролем, что позволило обеспечить его безопасное возвращение домой.

Инцидент произошел в конце июня, когда во Франции был выявлен первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Заболевшим оказался врач одной из гуманитарных организаций, который вернулся из Демократической Республики Конго (ДРК), где в настоящее время наблюдается серьезная вспышка заболевания.

Ситуация с распространением лихорадки в регионе остается напряженной. Еще 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что против распространяющегося штамма Бундибугио в настоящее время не существует одобренных методов лечения и специфических вакцин. Случаи заболевания уже подтверждены в трех провинциях ДРК, а также на территории Уганды.

Французские власти оперативно отреагировали на появление болезни, проведя все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациент находился в изоляции до полного выздоровления, а за всеми его контактами было установлено медицинское наблюдение, чтобы предотвратить возможное распространение вируса. Эпидемия не получила развития на территории Франции, и пациент уже покинул стены больницы.