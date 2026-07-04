Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении Украины.

В частности, в своём микроблоге в социальной сет Х он обвинил главу правительства Германии, в чрезмерной помощи киевскому режиму на фоне ухудшения ситуации в собственной стране, передаёт РИА Новости.

«Насколько это жалко? «Меры помощи» правительства Мерца, которые не принесут многим людям даже 50 евро в месяц, обходятся государству в 10 млрд евро. При этом Мерц жертвует Киеву 11,5 млрд евро в этом году. Какие это приоритеты? Мерц – канцлер Украины», – написал Фронмайер.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Мерца признать ошибки и изменить курс во спасение Германии.