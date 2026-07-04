Инициатива Мерца взбесила депутатов бундестага
Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении Украины.
В частности, в своём микроблоге в социальной сет Х он обвинил главу правительства Германии, в чрезмерной помощи киевскому режиму на фоне ухудшения ситуации в собственной стране, передаёт РИА Новости.
Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Мерца признать ошибки и изменить курс во спасение Германии.
«Или АдГ сделает это за вас», – предупредил он канцлера ФРГ.