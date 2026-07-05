Словаки определятся с пожизненными выплатами Фицо

Портал Dennik N опубликовал предварительные данные о явке на голосовании, которое прошло в субботу. Для признания референдума о лишении премьера Фицо пожизненных выплат необходимо было участие более 50% избирателей, однако этот порог не был достигнут.

Из 4,33 миллиона граждан, обладающих правом голоса, на участки пришли лишь около 15%. Таким образом, референдум официально считается провалившимся.

Однако, окончательные итоги должны быть объявлены в первой половине дня 5 июля. Помимо вопроса об отмене пожизненных выплат для премьера, избирателям предлагалось высказаться о восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

Обе структуры были упразднены правительством Фицо, что вызвало критику оппозиции и международных организаций. Однако низкая явка свидетельствует о том, что инициатива не нашла широкой поддержки среди населения.