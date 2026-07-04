Словаки определятся с пожизненными выплатами Фицо

В Словакии открылись участки для голосования на референдуме о лишении главы правительства Роберта Фицо пожизненных выплат, сообщила пресс-служба МВД страны.

Референдум проводится сегодня с 7 утра (08.00 мск) до 22 часов вечера (23.00 мск). Правом голоса в Словакии обладают свыше 4,3 миллиона человек, в стране открыты 5545 участков для голосования.

Гражданам предлагается ответить на два вопроса. В первом из них надо выразить отношение к отмене «так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо». Второй вопрос связан с дачей согласия на восстановление спецпрокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

В республике в июле 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым экс-премьерам, занимавшим посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере зарплаты депутата - на данный момент она составляет более 4 тысяч евро. Данным критериям в стране соответствует только Фицо – он возглавляет правительство Словакии уже в третий раз.

Референдум инициировала внепарламентская партия вDemokrati ("Демократы").