Раскрыты особенности проведения Дня независимости в США в этом году

В США на День независимости отменили парады и фейерверки из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, из-за высокой температуры в Вашингтоне временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, которая является главным событием юбилейных торжеств.

Причиной экстремальной жары журналисты называют «тепловой купол» — это область высокого давления, в которой удерживается раскаленный воздух над территорией государства. Кроме того, высокая температура привела к повышенной нагрузке на энергосистему. Крупнейший оператор электросетей призвал американцев экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений. Так, в Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за аварий.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт.