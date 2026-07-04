Лукашенко заявил о готовности работать с Трампом

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американского президента Дональда Трампа с Днем независимости и 250-летием образования США, отметив готовность к совместной работе для нормализации отношений двух стран.

"Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как президент Беларуси, готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков", - говорится в поздравлении президента республики, текст которого приводит его пресс-служба.

По словам Лукашенко, неслучайно эта важная веха - 250-летие образования США - выпадает на период президентства человека, который прикладывает все усилия на пользу Соединенных Штатов.

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"Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения - все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев", - отметил президент Белоруссии.

Он также пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.