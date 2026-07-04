Трамп заявил о перерыве в переговорах с Ираном из-за похорон Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставил Тегерану недельный перерыв в переговорном процессе из-за похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Трамп заявил во время выступления у горы Рашмор.

"Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами", – сообщил Трамп.

Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля. С российской стороны в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики принял участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов американских и израильских сил по Тегерану. Из-за сложной ситуации внутри страны и продолжавшегося конфликта с США и Израилем прощание с аятоллой решили перенести.

Новым верховным руководителем Ирана стал его сын Моджтаб. Однако он еще ни разу не был замечен на публике. При этом Хаменеи-младший выступал с посланиями к иранцам. Текст с его словами публиковали официальные СМИ Ирана.