НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом – экс-глава МИД ФРГ

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выразил мнение, что Североатлантический альянс не сможет долго существовать, пытаясь угодить президенту США Дональду Трампу.

Экс-глава немецкого внешнеполитического ведомства, занимавший этот пост с 1998 по 2005 год, заявил в интервью медиагруппе Funke, что европейские лидеры и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынуждены постоянно искать расположения Трампа, чтобы тот не терял к ним интереса. По его оценке, подобное поведение является вынужденной мерой и альтернативы этому он не видит, однако сомневается, что альянс способен выживать в таких условиях сколь-либо продолжительное время.

Трамп обрушился с критикой на НАТО

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса сообщало, что в НАТО генсека Марка Рютте в шутку именуют «брачным консультантом», в задачу которого входит сглаживать отношения блока с американским президентом.

Трамп прежде не раз подвергал критике европейские страны за недостаточный вклад в общую оборону Североатлантического альянса и настаивал на повышении всеми членами военных расходов до пяти процентов ВВП.