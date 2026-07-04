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НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом – экс-глава МИД ФРГ

Московский Комсомолец

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выразил мнение, что Североатлантический альянс не сможет долго существовать, пытаясь угодить президенту США Дональду Трампу.

НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом – экс-глава МИД ФРГ
© Global Look Press

Экс-глава немецкого внешнеполитического ведомства, занимавший этот пост с 1998 по 2005 год, заявил в интервью медиагруппе Funke, что европейские лидеры и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынуждены постоянно искать расположения Трампа, чтобы тот не терял к ним интереса. По его оценке, подобное поведение является вынужденной мерой и альтернативы этому он не видит, однако сомневается, что альянс способен выживать в таких условиях сколь-либо продолжительное время.

Трамп обрушился с критикой на НАТО

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса сообщало, что в НАТО генсека Марка Рютте в шутку именуют «брачным консультантом», в задачу которого входит сглаживать отношения блока с американским президентом.

Трамп прежде не раз подвергал критике европейские страны за недостаточный вклад в общую оборону Североатлантического альянса и настаивал на повышении всеми членами военных расходов до пяти процентов ВВП.