Трамп допустил исторический футбольный вечер с Обамой и Байденом

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит своих предшественников в Белый дом для совместного просмотра матча по американскому футболу. Соответствующее заявление он сделал в подкасте второй леди страны Уши Вэнс.

В ходе беседы Трамп и супруга вице-президента Джей Ди Вэнса листали детскую книгу Presidents play, выпущенную Исторической ассоциацией Белого дома. Издание посвящено хобби бывших хозяев резиденции.

Трамп пошутил о длинной речи в 42-градусную жару на юбилей США

Комментируя возможность совместного просмотра игры, американский лидер поинтересовался, не стоит ли ему позвать Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена, а также Джорджа Буша — младшего. По его словам, подобный вечер стал бы хорошим сюжетом для новостей, а пресса отреагировала бы на это с большим интересом.

Во время чтения книги Трамп также отметил, что не играет в гольф на территории Белого дома. Он пояснил, что предпочитает, чтобы граждане видели его за работой, а не за игрой.