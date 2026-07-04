Названа причина отказа Зеленского от проведения выборов осенью

Владимир Зеленский отказывается от идеи провести выборы осенью 2026 года, поскольку велики риски проиграть президентский пост экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующему послу в Лондоне Валерию Залужному. Об этом сообщает издание «Страна».

Украинские аналитики не раз подчеркивали, что в администрации Зеленского Залужного считают конкурентом. Недавно экс-главкома вызвали в Киев и, согласно слухам, он заявил украинскому лидеру, что намерен баллотироваться в президенты.

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Помимо этого, в политических кругах полагают, что Зеленский все еще не заинтересован в проведении выборов до завершения конфликта, так как он не решил вопросы, сорвавшие проведение выборов еще в 2024 году.

«Главную проблему, как тогда, так и сейчас, можно описать одним словом "Залужный". Экс-главком до сих пор имеет рейтинг, который позволяет ему победить Зеленского во втором туре. И, судя по различным сигналам, он действительно намерен идти на выборы, когда они будут объявлены», — отмечается в статье.

Также авторы обратили внимание, что после коррупционного скандала и отставки бывшего главы Офиса Зеленского (ОП) Андрея Ермака еще два потенциальных кандидата стали активнее проявлять свои политические амбиции — министр обороны республики Михаил Федоров и новый глава ОП Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее «Страна» писала, что если на выборы пойдет Залужный, то публикация «пленок Миндича» с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.