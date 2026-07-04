Трамп пошутил о длинной речи в 42-градусную жару на юбилей США

В субботу Соединенные Штаты приступают к масштабному празднованию 250-летия независимости. Президент Дональд Трамп выступит с речью на Национальной аллее в Вашингтоне, где также запланированы воздушный военный парад и грандиозное фейерверочное шоу.

Синоптики прогнозируют в столице в День независимости рекордную жару до 107 градусов по Фаренгейту, что соответствует 42 градусам Цельсия. Предыдущий температурный максимум для этого дня был зафиксирован в 1919 году и составлял 100 градусов по Фаренгейту (37,7°C). К моменту выступления Трампа, намеченному на 21:45 по местному времени (04:45 мск), ожидается снижение температуры до 88 градусов по Фаренгейту (31°C). Американский лидер иронично прокомментировал погодные условия, заявив, что намерен произнести «действительно длинную речь», чтобы продемонстрировать свою выносливость.

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Мероприятия в честь юбилея охватят несколько крупных городов. В водах Нью-Йоркской бухты состоится военно-морской парад, а в Мемориальном Колизее Лос-Анджелеса пройдет концертное шоу с салютом и конкурсами для зрителей. Кульминацией торжеств станет главное пиротехническое представление в Вашингтоне в 22:30 по местному времени (05:30 мск). Организаторы анонсируют запуск около 850 тысяч зарядов, что может стать новым мировым рекордом.

К празднованию 250-летия независимости также был приурочен необычный турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который состоялся в Белом доме 14 июня — в день рождения президента Трампа, совпадающий с Днем государственного флага США. Ранее, накануне основных торжеств, Трамп выступил у горы Рашмор в Южной Дакоте, где в память о военных прошли праздничные мероприятия с салютом.