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Трамп пообещал снять санкции с президента Колумбии

Московский Комсомолец

Густаво Петро сообщил в соцсетях, что Трамп был удивлен, узнав о нахождении его семьи под санкциями. Дональд Трамп пообещал принять меры по этому вопросу. 

Трамп пообещал снять санкции с президента Колумбии
© Global Look Press

По данным администрации президента Колумбии, в разговоре Петро также рассказал о результатах борьбы с посевами коки, включая программу добровольного отказа фермеров от выращивания запрещенных культур.

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 Кроме того, он заявил о готовности к диалогу с избранным президентом Абелардо де ла Эсприэльей. В конце беседы Трамп поблагодарил Петро и отметил, что после знакомства «понял, что он хороший человек». 

Он так же выразил надежду на дальнейшее обсуждение других вопросов. Санкции против колумбийского лидера, его супруги и сына были введены Минфином США в октябре 2025 года.