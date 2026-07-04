Урсула Фон дер Ляйн признала сбои новой цифровой системы въезда в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Politico, что цифровая система въезда-выезда EES сталкивается с техническими проблемами. На фоне летнего сезона аэропорты и авиакомпании сообщают о многочасовых очередях и пропущенных рейсах.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия совместно со странами-членами работает над устранением сбоев, однако предстоит приложить еще значительные усилия.
Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом прибыла в Ереван
Ранее Брюссель утверждал, что регистрация занимает около 70 секунд, но перевозчики призвали приостановить внедрение системы в пик сезона. Система EES предполагает обязательную регистрацию биометрических данных для граждан стран, не входящих в ЕС.
При этом в Еврокомиссии настаивают, что нововведение повышает безопасность: с момента запуска было выявлено около тысячи человек, представляющих угрозу безопасности союза.