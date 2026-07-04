Урсула Фон дер Ляйн признала сбои новой цифровой системы въезда в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Politico, что цифровая система въезда-выезда EES сталкивается с техническими проблемами. На фоне летнего сезона аэропорты и авиакомпании сообщают о многочасовых очередях и пропущенных рейсах.

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По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия совместно со странами-членами работает над устранением сбоев, однако предстоит приложить еще значительные усилия.

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Ранее Брюссель утверждал, что регистрация занимает около 70 секунд, но перевозчики призвали приостановить внедрение системы в пик сезона. Система EES предполагает обязательную регистрацию биометрических данных для граждан стран, не входящих в ЕС.

При этом в Еврокомиссии настаивают, что нововведение повышает безопасность: с момента запуска было выявлено около тысячи человек, представляющих угрозу безопасности союза.