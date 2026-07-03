Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за слова о Владимире Путине — ранее тот резко осудил российский удар по Киеву от 2 июля и призвал страны Запада усилить давление на российского президента. Об этом Дэвис написал в соцсети X.

По мнению Дэвиса, действия Джонсона «обрекли сотни тысяч украинцев на бессмысленную смерть». Он объяснил, что именно бывший британский премьер, как считает Дэвис, убедил Владимира Зеленского отказаться от дипломатического подхода. Из-за этого Дэвис считает, что у Джонсона больше нет «права на моральное возмущение».