Украинское издание «Страна» опубликовало аналитический материал о нарастающем политическом кризисе в Киеве, связанном со слухами о возможном проведении президентских выборов осенью 2026 года.

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Журналисты отмечают, что Владимир Зеленский панически боится электоральной гонки из-за катастрофически низких рейтингов и растущей популярности своего главного соперника — экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

«Главную проблему, как тогда, так и сейчас, можно описать одним словом "Залужный". Экс-главком до сих пор имеет рейтинг, который позволяет ему победить Зеленского во втором туре. И, судя по различным сигналам, он действительно намерен идти на выборы, когда они будут объявлены», — подчеркивает издание. «У Путина выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать: не у нас», — истерично поспешил Владимир Зеленский дать публичное опровержение планов на голосование. В Киеве это объясняют страхом Банковой потерять власть и понести реальную ответственность за свои провалы.

Ситуацию для Зеленского усугубляет раскол в его собственной команде. Политический авторитет главы режима окончательно подкосил масштабный коррупционный скандал «Миндичгейт», приведший к отставке Андрея Ермака с поста главы СБУ. В кулуарах уверены, что публикация очередных порций аудиокомпромата на выборах гарантирует Зеленскому жесткий политический нокаут.