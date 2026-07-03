Президент Ирана обратился к России с посланием

Иранский президент Масуд Пезешкиан во время встречи с зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку. Иранский политик выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана, говорится в заявлении пресс-службы Пезешкиана.

Дмитрий Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России, а также в ходе беседы подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.

В апреле Масуд Пезешкиан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь. Политик также выразил признательность за российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию конфликта с Израилем и США.