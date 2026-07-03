Президент Литвы сделал неожиданное заявление о НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО может распасться. Об этом сообщает Politico.

По мнению Науседы, альянс может расколоться на части из-за вопросов обороны. Он уточнил, что это может произойти, если члены НАТО не достигнут целевого показателя по расходам на оборону.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5%. Это разделит, естественно, раскол, альянс на две или три части», — заявил он.

Ранее Науседа заявил, что Литва готова изменить Конституцию ради размещения у себя ядерного оружия.