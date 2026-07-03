Президент Литвы раскрыл, что может расколоть НАТО на части

НАТО может распасться, если некоторые страны-члены не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону на уровне 5% от ВВП.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит газета Politico.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%», — сказал он.

Науседа считает, такая перспектива «расколет НАТО на две или три части».

До этого постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил, что Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств.

По данным доклада генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны — члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.